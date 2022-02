Was will Putin, Frau Scherbakowa?

"In der Propaganda wird der Krieg immer deutlicher", berichtet die Historikerin Irina Scherbakowa aus Moskau. Es gehe dem Präsidenten Wladimir Putin mit den Drohgebärden gegenüber der Ukraine um eine innenpolitisches Zeiten und um die "alte Ordnung", wie er sie noch immer sehe. V on Christian Wildt

Was will Putin? Das fragen seit Wochen Politiker und Kommentatoren angesichts der militärischen Aufrüstung des russischen Präsidenten an der Grenze zur Ukraine. Größe, Aufmerksamkeit, womöglich das alte Russland mit sowjetischer Ausdehnung? Und was sind die Menschen in Russland bereit mitzutragen?

Mitbegründerin einer verbotenen Menschenrechtsorganisation



All diese Fragen hat die Inforadio-Redakteur Christian Wildt einer der profiliertesten Historikerinnen Russlands gestellt. Irina Scherbakowa ist Mitbegründerin der weltbekannten, aber kürzlich gerichtlich verbotenen Menschenrechtsorganisation Memorial, die die totalitäre, stalinistische Vergangenheit aufzuarbeiten suchte.