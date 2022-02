Trotz hoher Corona-Zahlen startet am Donnerstag die Berlinale als Präsenzveranstaltung, wenn auch mit Einschränkungen. Mariette Rissenbeek ist die Geschäftsführerin der Internationalen Filmfestspiele Berlin und blickt auf das, was das Publium erwartet. V on Alexander Soyez

Keine Partys, keine Empfänge und nur halb volle Kinos. Das größte Publikumsfestival der Welt findet in diesem Jahr pandemiebedingt unter anderen Bedingungen statt. Aber es findet statt – und das, obwohl wegen steigender Infektionszahlen ähnliche Veranstaltungen erneut ausgesetzt wurden.

Präsenz-Berlinale als logistische Herausforderung

"Es gibt einfach logistische Herausforderungen, die wir in einem normalen Jahr in der Form so nicht haben", sagt Rissenbeek. Beispielsweise fänden in diesem Jahr nur vier statt der gewohnten fünf Vorstellungen am Tag statt – um Begegnungen zu vermeiden. "Das Publikum muss auf jeden Fall eine gewisse Gelassenheit und Geduld mitbringen, weil wir beim Einlass in die Kinos den Test und den 2G-Nachweis prüfen müssen", erklärt die Geschäftsführerin des Filmfestivals.



Aber Rissenbeek sieht auch Vorteile: "Wir haben ein Online-Ticketing. Man muss nicht an der Kinokasse oder morgens um sechs beim Vorverkauf anstehen." Das Corona-Konzept der Berlinale sei in enger Absprache mit den Gesundheitsbehörden entstanden. "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte keine schlaflosen Nächte gehabt", gibt sie zu.

Rissenbeek: Berlinale zukunftsfähig machen

Immer noch würden ihr Themen einfallen, für die sie keine Lösung habe. "Es ist eine sehr neue Situation. Es ist keine Berlinale wie immer. Es ist ungefähr ein Format wie immer, aber wir haben durch die Pandemie sehr viele Sonderbedingungen", so Rissenbeek. Dennoch sei sie froh, dass das Festival in Präsenz stattfinden könne. Für Künstlerinnen, Künstler und Filmschaffende sei es enorm wichtig ihr Können mit anderen Menschen zu teilen. "Filmschaffende brauchen diesen Ort Berlinale um Aufmerksamkeit für ihre Themen zu schaffen", so die Berlinale-Geschäftsführerin.

Für die Zukunft wünscht sich Rissenbeek vor allem Zeit und Raum, um das Filmfestival weiterentwickeln zu können. "Ich hoffe sehr, dass wir es in den nächsten zwölf Monaten schaffen, die Berlinale wie wir sie uns wünschen und vorstellen weiterentwickeln zu können und nicht in diesem Ausnahmemodus bleiben zu müssen", sagt sie. "Muss man beim Programm noch was wegnehmen, noch was hinzufügen? Kann man? Will man? All diese Fragen haben wir uns in den letzten zwei Jahren gar nicht stellen können, weil wir einfach nur auf eine Situation reagieren mussten", so Rissenbeek.