Warum glauben Sie noch an die Kirche, Frau Jungbluth?

Die katholische Kirche befindet sich in einer tiefen Krise. Die unzureichende Aufarbeitung der Missbrauchsfälle lässt immer mehr Gläubige zweifeln. Warum sie sich als junge progressive Frau trotzdem noch für ihre Kirche einsetzt, erklärt die Diözesanvorsitzende im Bund der Katholischen Jugend (BDKF) Berlin, Johanna Jungbluth. Von Ursula Voßhenrich

Die vergangenen Wochen mit dem Münchner Missbrauchsgutachten und der Reaktion des emeritierten Papstes Benedikt, der sein Wissen über einen nachgewiesenen Täter lange geleugnet hatte, sowie der Initiative #OutinChurch, mit der queere Menschen die ihnen zugestoßenen Diskriminierung durch die katholische Kirche öffentlich machten, sind auch an Johanna Jungbluth nicht spurlos vorbeigegangen.

Initiative #OutinChurch macht Hoffnung

"Ich glaube, dass der Gedanke auszutreten bei mir mittlerweile wöchentlich vorhanden ist", sagt die 24-jährige engagierte Katholikin. Sie habe aber auch ein Umfeld, mit dem sie viel über ihre Zweifel sprechen könne und gerade die Initiative #OutinChurch habe bei ihr und ihren katholischen Freundinnen so etwas wie eine "Mutwelle" ausgelöst. "Es war schön zu sehen, dass so viele sich trauen, das öffentlich zu machen und dann auch zu sehen, wie viele Menschen sich solidarisieren."

Jungbluth ist Mitglied im Diözesanrat, der Laienvertretung im Erzbistum Berlin, im Ausschuss Synodaler Weg. Seit Mittwoch beraten über 200 Vertreter dieser Reforminitiative in Frankfurt am Main über die Erneuerung und Zukunft der katholischen Kirche. Ihr selbst sei es wichtig, dass die Kirche den Ursprung dieser Initiative nicht aus den Augen verliert: "Diese Reformen werden nicht aus einer Laune heraus gebraucht, sondern weil die aktuelle Situation in der katholischen Kirche den Missbrauch von Kindern und Jugendlichen begünstigt."

Spielräume in den Diözesen mutiger nutzen

Themen wie Machthierarchien, Männerbünde, aber auch die katholische Sexualmoral, die Menschen unterdrücke, müssten deswegen endlich offen benannt und angegangen werden, fordert Jungbluth. Man müsse zwar realistisch bleiben und einsehen, dass der synodale Weg nicht die gesamte katholische Kirche verändern könne. "Aber jeder kleine Schritt ist schon ein Gewinn. Es gibt sehr viele Entscheidungen, die Bischöfe für ihre Diözese treffen können, ohne das mit dem Vatikan absprechen zu müssen." Hierfür wünscht sich die junge Katholikin mehr Mut.