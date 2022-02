Wer in Berlin eine Mietwohnung sucht, findt vor allem saftige Preise. In der Stadt kommt es zu Verdrängungsprozessen. Dadurch fehlen vor allem für Menschen mit niedrigem Einkommen Wohnungen. Der Stadtsoziologe Andrej Holm erforscht die sogenannte Gentrifizierung und blickt dafür auch ins europäische Ausland. Von Lena Petersen

Wie genau eine gute Stadt oder ein gutes Viertel aussehe, lasse sich in einer pluralen Gesellschaft nicht pauschal sagen, erklärt der Stadtsoziologe. "Was wir aus der Forschungsarbeit kennen, ist aber, dass der Begriff der Mischung auf unterschiedliche Weise zu einem Schlüsselbegriff wird." Gerade weil Bedürfnisse so unterschiedlich seien, seien viele unterschiedliche Angebote entscheidend für ein gutes Stadtviertel.

Durchmischung als Schlüsselbegriff der Stadtentwicklung

Diese Mischung gelte für Infrastruktur, Mobilität aber auch für die soziale Situation. "Die sozial gemischte Stadt ist auch immer eine funktional gemischte Stadt", betont Holm. Unter diesen Kriterien seien die Stadtteile in Berlin sehr verschieden. "Wir haben Viertel, die sehr gemischt sind, wir haben aber auch Viertel, wo sogenannte Segregationstendenzen sehr ausgeprägt sind", so der Forscher. In diesen Bereichen konzentrierten sich entweder viele wohlhabende oder auch viele ärmere Menschen.

Zu Holms Forschungsschwerpunkten gehört die Gentrifizierung – ein Prozess, in dem Stadtteile sich sozioökonomisch wandeln und ärmere Menschen verdrängt werden. Das Phänomen werde seit etwa 50 Jahren untersucht. In der öffentlichen Wahrnehmung habe sich die Vorstellung eines Phasenverlaufs mit einer Pionierphase etabliert. "Da kommen Studierende und Künstlerinnen, die in leerstehende Wohnungen in vernachlässigten Gebieten mit vielen Armen einziehen und dann das Viertel symbolisch aufwerten, bevor dann eine immobilienwirtschaftliche Aufwertung kommt", sagt Holm. In der Wissenschaft habe man aber gesehen, dass dies nicht immer stimme. "Wir haben auch in Berlin Stadtteile, in denen Verdrängungsprozesse sich vollziehen, ohne dass es so eine vorangehende Pionierphase gibt", sagt der Soziologe.

Holm: Soziale Wohnungspolitik fehlt in Deutschland

In Berlin seien noch nicht gravierende Verhältnisse wie in Paris erreicht, wo bereits eine sehr polarisierte sozialräumliche Struktur herrsche und Wohnorte von Armen und Reichen deutlich getrennt seien. "Hier gibt es noch eine Form der sozialen Stradtstruktur zu verteidigen", sagt Holm.

Ein Gegenbeispiel dazu sei eine soziale Wohnungspolitik, wie es sie etwa in Wien gebe. Ein sehr hoher Anteil an kommunalen Wohnungen führe dazu, dass ein Großteil der Bevölkerung mit bezahlbaren Wohnungen versorgt werden können. "Das ist eine Perspektive, die in Deutschland leider völlig verschwunden ist, dass es eine soziale Wohnungspolitik gibt, die das Ziel hat, grundsätzlich alle Bevölkerungsschichten und nicht nur den armen kleinen Rest zu versorgen", sagt Holm.