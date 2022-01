Was als Familienbesuch zu Weihnachten begann, endete in einem unfreiwilligen Augenzeugen-Erlebnis der gewaltsamen Unruhen in Almaty. rbb-Reporter Oliver Soos schildert seine Beobachtungen während der blutigen Proteste Anfang des Jahres in Kasachstan.

Oliver Soos arbeitete einige Zeit als ARD-Korrespondent in Moskau, doch seine Verbindung zu Kasachstan ist in erster Linie privater Natur: "Ich habe vor acht, neun Jahren meine Frau kennengelernt - bei einer Reise durch Zentralasien. Sie kommt aus Almaty." Inzwischen haben die beiden einen vierjährigen Sohn und reisen oft nach Kasachstan, um die Familie zu besuchen - so auch Weihnachten 2021.

Die Unruhen begannen im Westen des Landes - in drei Städten gingen Arbeiter auf die Straße, um gegen die Verdopplung des Gaspreises zu demonstrieren. "Und das haben wir eben im Netz gesehen", erzählt Oliver Soos. "Und ich dachte zuerst: Oje, in Schangaösen […] gab es vor zehn Jahren schon mal einen Öl-Arbeiter-Aufstand, der blutig niedergeschossen wurde."

Ausschreitungen in Almatys Regierungsviertel



Der Protest verbreitete sich dann "wie ein Lauffeuer über das ganze Land" und kam schließlich 3.500 Kilometer entfernt in Almaty an, so der rbb-Reporter. Er geriet mit seiner Familie in eine Demonstration hinein: "Dann knallte es auch plötzlich, unser Sohn fing an zu weinen. Die Polizei zündete nämlich Blendrauchgranaten und sie rannten auf uns zu."

Oliver Soos und seine Familie brachten sich zu Hause in Sicherheit - und konnte vier oder fünf Tage die Wohnung nicht verlassen. Im Gespräch mit Christian Wildt berichtet Oliver Soos, was anschließend geschah, erklärt die Hintergründe des Konflikts und ordnet ein, wie er als Journalist an verlässliche Informationen kam.