Während eines Studentenjobs als Stadtführer habe er bemerkt, dass viele Bereiche der Deportation der Berliner Jüdinnen und Juden noch nicht erforscht seien, berichtet Jah. So habe er sich in seiner wissenschaftlichen Laufbahn nach und nach auf das Thema spezialisiert.

Zu den Forschungslücken kommen populäre Irrtümer. So sei der systematische Mord an den Juden nicht erst auf der Wannseekonferenz am 20. Januar 1942 beschlossen worden, erklärt der Historiker: "Bei der Wannseekonferenz stimmten sich die unterschiedlichen Ressorts über die Vorgehensweise und die Details ab – aber der Entschluss war schon gefällt."

Ausmaß des Holocaust in der Bevölkerung nicht bewusst

Jah erforscht auch die unterschiedlichen Tätertypen im NS-Regime. Die Teilnehmer der Wannseekonferenz seien gebildete Menschen und ideologisch überzeugte Nationalsozialisten gewesen. Auf tieferen Ebenen, etwa bei der Polizei, finde man dagegen auch viele weniger ideologisch motivierte, reine Befehlsempfänger.

In der deutschen Bevölkerung sei die Dimension des Holocaust nach wie vor vielen nicht bewusst, sagt Jah. Zwar habe die Erinnerungskultur in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen und die jüdische Geschichte in Deutschland sei oberflächlich sehr präsent. "Aber die Verbrechen der Deutschen in den besetzten Ländern sind viel weniger in der Öffentlichkeit."