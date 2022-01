Bei der Arbeit an seinem Programm "Hader on Ice" habe er das Gefühl gehabt, dass gerade eine neue Zeit anbreche. "Viele Dinge, auf die wir uns in den 70ern, 80ern oder 90ern verlassen haben gibt es nicht mehr, die werden jetzt ganz neu erfunden", sagt Hader. "Das macht einfach Spaß, so eine neue Zeit zu erfassen und zu reflektieren."

Zynismus zeigt Unmenschlichkeit der Gegenwart

Haders Ziel ist eine Karikatur der aktuellen Lebensverhältnisse der Menschen zu zeichnen. Zynismus sei hierfür ein wichtiges Stilmittel, "um den Wahnsinn der Zeit herauszuschälen". Im Gegensatz zu vergangenen Zeiten sei man für die Unmenschlichkeiten der Gegenwart oft blind, weil man sich an sie gewöhnt habe. Letztlich entstehe der Zynimsus aus einer tiefen Kränkung daraus, "dass die Welt nicht so ist, wie sie sein sollte – das ist die Wurzel, warum wir alle auf der Bühne stehen", sagt Hader.

Als bald 60-Jähriger möchte Hader auch seine eigene Altersgruppe parodieren. Dies betreffe besonders die sogenannten "alten, weißen Männer", so der Kabarettist. "Ich habe versucht alle Fehler auf der Bühne zu versammeln, die Männer in meinem Alter halt so machen."