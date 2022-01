Am 11. Januar 2002, vier Monate nach dem Anschlag auf das World Trade Center, internierten die USA die ersten Gefangenen in ihrem Marinestützpunkt Guantanamo auf Kuba. Warum das Gefangenenlager bis heute nicht geschlossen wurde, erklärt der Strafrechtsexperte Florian Jeßberger. Von Matthias Bertsch

In verschiedenen Städten auf der ganzen Welt wurde am Wochenende gegen das US-Gefangenenlager in Guantanamo demonstriert. Auch in Berlin standen Mitglieder von Amnesty International in orangefarbenen Overalls vor der US-Botschaft. Am 11. Januar 2002, wurden in dem US-amerikanischen Marinestützpunkt auf Kuba die ersten Gefangenen inhaftiert.

Guantanamo stehe stellvertretend für zwei große Entwicklungen in den vergangenen zwanzig Jahren, sagt Florian Jeßberger, Experte für internationales Strafrecht an der Humboldt Universität. "Das eine ist die Brüchigkeit des Menschenrechts. Das andere ist die Ignoranz der Macht gegenüber dem Recht."

Es ging nie um ordentliche Strafverfahren

Die Terroranschläge in den USA vom 11. September 2001 seien zwar keine Rechtfertigung, jedoch der entscheidende Kontext, in dem ein Internierungslager, wie man es eigentlich nicht mehr für möglich gehalten hätte, entstehen konnte, sagt Jeßberger.

In Guantanamo sei es von Anfang an nicht darum gegangen, in Strafverfahren die Schuld der inhaftierten zu bestimmen. "Es war allein das geheimdienstliche Interesse, an eine möglichst große Menge von Informationen zu gelangen, die für den Kampf gegen den Terror verwertet werden konnten."

Wohin mit den Gefangenen?

Am Ende sei dieser Plan nicht aufgegangen. Stattdessen sei Guantanamo selbst zum Symbol für Radikalisierungsbewegungen rund um die Welt geworden, erklärt der Jurist. Schon 2009 veranlasste der damalige US-Präsident Barack Obama deswegen, das Internierungslager so schnell wie möglich zu schließen. Doch auch 13 Jahre später befinden sich noch 39 Gefangene in Guantanamo.

Das liege auch daran, dass der US-Kongress bereits kurz nach der Eröffnung des Internierungslagers festgestellt habe, dass keiner der Inhaftierten in ein US-Gefängnis überführt werden dürfe. "So gibt es bis heute die Schwierigkeit, wo diese Leute eigentlich hingebracht werden sollen." Auch Joe Biden hat nun wieder angekündigt, Guantanamo bis zum Ende seiner Amtszeit schließen zu wollen.