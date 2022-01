Marina Weisband zur Erinnerung an den Holocaust

Der 27. Januar ist der Tag des internationalen Gedenkens an den Holocaust - an diesem Tag im Jahr 1945 wurde das KZ Auschwitz befreit. Wie kann man die Erinnerung an die Gräueltaten der Nazis und die Opfer wachhalten, wenn es immer weniger Zeitzeugen gibt? Wir sprechen mit der Publizistin und Politikerin Marina Weisband.