Claudia Pechstein kann es immer noch nicht recht glauben, dass sie an ihren achten Olympischen Winterspielen teilnimmt. Im Gespräch mit Jonas Schützeberg kann sie nicht verbergen, dass die 49-Jährige schon stolz darauf ist, in ihrem Alter noch so fit zu sein: "Ich bin vor allem auch dankbar meiner Gene wegen, dass sie mich sozusagen in so einer Leistungsform halten".

Gute Trainer in der Karriere

Pechstein schildert, dass sie gute Trainer gehabt habe, die ihr auch ein richtiges Training beigebracht hätten, die sie davor bewahrt hätten, den Körper kaputt zu machen. Andere 20-Jährige hingegen müssten schon in ihrem jungen Alter wegen Rücken- und Knieschmerzen auf die Massagebank. Ihr Rücken hingegen zwicke nur ab und zu, sagt die Sportlerin.

Kein Medaillenziel

Bei dem Olympischen Spielen geht es der Berlinerin jetzt nicht mehr um das Medaillenholen. Doch sie gibt zu, dass sie aufgrund ihrer vorherigen Leistungen immer noch sehr unter dem Druck der Fans stehe: "Wenn ein Top-Ten-Platz rauskommt, wie bei der Europameisterschaft mit Platz Sieben, dann bin ich natürlich sehr froh."

Puzzlemeisterin und handwerksbegabt

Neben dem Sport ist Puzzlen eine Leidenschaft für die Athletin. Sie erinnert, dass in ihrer Familien viel gepuzzlet wurde, auch riesige Puzzles mit 15 000 Teilen. Zudem, so verrät sie Jonas Schützeberg, sei sie auch handwerklich begabt: "Wenn was kaputt ist, dann baue ich das zuhause".

Tiefschlag Dopingskandal

Im Jahr 2009 war Pechstein aufgrund von Indizien wegen Dopings gesperrt worden - ohne je positiv getestet worden zu sein. Sie setzt sich gegen die Entscheidung zur Wehr, doch die zweijährige Sperre belastet sie noch heute. Man habe ihr die Spiele von Vancouver "gestohlen", sagt die Sportlerin. Sie kämpft auch heute noch mit einem Imageschaden. "Das ist für mich schwer und hart, aber am Ende muss nach vorne schauen", sagt Pechstein.