Fortschritt für Menschen sollte nicht nur auf Technik und Wissen beruhen, sondern auf Verstand und Verständnis. Das sagt der Autor und Philosoph Anders Indset. Die Corona-Pandemie habe wachgerüttelt und die Probleme unserer Gesellschaft wie in einem Brennglas aufgezeigt. Von Christian Wildt

Schon bald nach dem Wahltag stehen wohl für unsere Gesellschaft, für unsere Wirtschaft Veränderungen an. Werden Probleme wie die Klimakrise angegangen, wird das jeder merken. Vielleicht ist bei den meisten Menschen auch die Bereitschaft da, mitzumachen.

Schaffen wir es nach vorne zu denken oder hängen wir noch in einer Endlosschleife von gestern? Der Philosoph, Autor und Berater Anders Indset hat ein Buch über das "Infizierte Denken" geschrieben. Er möchte also über das biologische Virus hinaus Impulse geben. Allerdings präsentiert der gebürtige Norweger nicht 1000 Antworten, sondern er regt an, sich mit Fragenstellen und Zuhören Klarheit zu verschaffen.