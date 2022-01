Alexander Höner ist in seinem Leben viel rumgekommen. Jetzt predigt der Berliner Pfarrer auch beim "Wort zum Sonntag". Welche Worte er dabei wählen will und warum, darüber hat Ulrike Bieritz mit ihm gesprochen.

Alexander Höner ist in Guatemala geboren, ging in Hamburg zur Schule, studierte Theologie in den USA und auf den Fidschi-Inseln. Am Berliner Dom und in Friedrichshagen war er Pfarrer und kümmert sich für Tempelhof-Schöneberg um die "Theologie der Stadt".



Zum neuen Jahr hat Höner zudem damit begonnen, regelmäßig im Fernsehen zu predigen - beim "Wort zum Sonntag".