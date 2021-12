Die Romanfigur Martin Küfer habe die Erlebnisse aus dem Afghanistankrieg zehn Jahre lang erfolgreich verdrängt, erzählt Gregis. "Getriggert durch einen Bericht in der Tagesschau muss er sich dann diesen Erfahrungen stellen."

Fremde Kulturen stellen Weltbild auf die Probe

Die Konfrontation mit einer fremden Kultur und Lebensweise stelle das Weltbild der Soldatinnen und Soldaten auf die Probe. "Wir gehen mit dem ziemlich festen Glauben dorthin, dass unsere Vorstellung von universellen Menschenrechten etwas ist, was auch überall sonst in der Welt durchgesetzt werden sollte oder was sich vielleicht jeder wünscht", sagt Gregis. Dann treffe man auf eine Kultur, die sehr eigene Vorstellungen davon habe, wie Menschen ihr Leben organisieren sollen. Am Ende bleibe die Frage: "Wenn es auch andere Lebensentwürfe gibt, wie verbindlich ist dann unser eigener?"