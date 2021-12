Seit dem 15. November ist Wolf Biermann stolze 85 Jahre alt. Ein Alter, wie gemacht für einen ordentlichen Ringkampf mit Gott, an den der Liedermacher und Dichter zwar nicht glaubt, den er aber trotzdem als Sparringspartner schätzt.

"Ob ich an Gott glaube oder nicht spielt eigentlich keine Rolle", sagt Biermann. Weil er in Europa nun einmal in einer christlich-jüdischen Kultur lebe, müsse er mit diesem Gott, an den er nicht glauben könne, im Gespräch bleiben. Aus diesen Auseinandersetzungen ist nun der Sammelband "Mensch Gott!" geworden. "Wenn ich jemandem, der dieses Buch liest, die Chance gebe, ja oder nein zu sagen, dann mache ich mich nützlich."

Biermann ist noch lange nicht müde

In seinem Buch setzt sich Biermann auch mit aktuellen Themen wie der sogenannten Cancel Culture auseinander. Er sagt: "Wenn Leute es nicht schaffen, ihre Lebensverhältnisse radikal zum Besseren zu verändern, aus Resignation darüber den Sprachgebrauch ändern, dann ist das ein Bla-Bla-Ersatz."

Auch wenn er sich darüber mit seinem Sohn und jüngeren Freunden heftig streiten könne, werde er auch als alter weißer Mann noch weitermachen. Auch der großen Politprominenz, die sich zur Nachfeier seines 85. Geburtstags im Berliner Ensemble versammelt hatte, verspricht Biermann, noch lange nicht am Ende zu sein.

"Die wollen im Grunde nur sehen, ob ich noch was zu liefern habe und weil ich so schön Gitarre spiele", sagt der Liedermacher mit einem Lachen.