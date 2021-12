Wie leitet man das Metropolitan Museum of Art, Max Hollein?

Max Hollein gilt als einer der weltweit führenden Museumsmacher. Der Österreicher war auch als Intendant des Humboldtforums im Gespräch, ging dann aber 2018 nach New York, als neuer Chef des Metropolitan Museums of Art. Wie es ihm seitdem im Big Apple ergeht, hat er Barbara Wiegand verraten.

Obwohl Max Hollein seit drei Jahren das Metropolitan Museum of Art in New York leitet, ist der Kunsthistoriker und ehemalige Direktor der Frankfurter Schirn weiterhin ein interessierter Beobachter der deutschen Kunstlandschaft. Die Pläne für das Berliner Kulturforum bezeichnet er als eine "spannende Baustelle der Möglichkeiten."

Wie ein Museum lebendig wird

Die Probleme, die so heterogenen Berliner Kulturinstitutionen zwischen Landwehrkanal, Tiergarten und Postdamer Platz als ein gemeinsames Forum zu vereinen, sieht der Museumsdirektor dabei durchaus als Chance. "Ein Forum besteht ja aus unterschiedlichsten Gebäuden, Baustilen, Nutzungen und Nutzern." Inzwischen würde vor allem das Publikum entscheiden, was ein Kulturforum sei und wie es genutzt werden könne.

Ein lebendiges Museum sei heutzutage vor allem ein diskursfreudiges Museum, sagt Hollein. "Es ist eine Wandlung vom Museum als Dozenten, hin zu einem Ort, an dem nicht nur erlebt, sondern auch diskutiert und neu empfunden wird." Er selbst interessiere sich etwa bei einer Künstlerretrospektive nie ausschließlich für die 140 besten Arbeiten, sondern immer für die Brüche und das Scheitern in einer Künstlervita.

Verunsicherung als Chance

Die Corona-Pandemie konnte der Leiter des Metropolitan Museums auch für eine positive Reflexion nutzen. "Die große Problematik von großen Institutionen wie der unseren ist, dass man das Gefühl hat, alles was wir machen ist exzellent." Das diese Gewissheit in der Pandemie auch etwas erschüttert wurde, sei durchaus auch von Vorteil.

Außerdem habe sich das Publikum seines Museums durch digitale Angebote deutlich vergrößert. "Mittlerweile zoomen 90-Jährige gerne in unserem Museum herum." Trotz dieses für das Museum glimpflichen Verlaufs in der Pandemie und seiner großen Affinität für das us-amerikanische Leben, will Hollbein eine Rückkehr nach Europa aber noch nicht ganz ausschließen.