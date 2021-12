Romanfiguren sind so wie gute Freunde. Man kann über längere Zeit mit ihnen zusammenwachsen. So geht es zumindest Sven Regener mit den Figuren seiner "Herr Lehmann"-Romane. Inspiration liefern dem Autor dabei Dinge, die ihn jetzt oder auch schon vor Jahren bewegten und er kommt zu dem Schluss: Diese Dinge könne er "erzählen mit diesen Leuten in der damaligen Zeit", sprich in der Zeit vor 1989.

Die Lebenswelt der 20+-Jährigen

Für das Buch Glitterschnitter taucht Regener in die Welt der 20somethings ein, aber nicht derer von heute. Das Jahr 1980 ist für Sven Regener ein ganz Besonderes. Da war er selbst 19 Jahre alt. Er schildert, dass man gerade als 20- bis 25-Jähriger viele Entscheidungen fälle und "gleichzeitig so wenig Ahnung hat". Diese Lebenswelt könne er aber besser mit Figuren erzählen, die im Jahr 1980 leben, da es seine eigene Jugendzeit gewesen sei.

Altes neu erfinden

1982 kommt Sven Regener nach West-Berlin. Die geteilte Stadt ist eine Art Spielwiese, aber auch ein harter Platz zum Leben, erinnert sich Regener. Der Autor schildert, dass der damalige Zeitgeist nicht nur in Berlin-Kreuzberg, sondern weltweit zu spüren war: "Es war weltweit in der westlichen Welt dieses Ding mit Punk und Postpunk, dass man plötzlich so tat, als hätte man alles neu erfunden, die ganze Kunst". In West-Berlin sei das ganz extrem gewesen, aber es habe es auch in Ost-Berlin gegeben.