Die Ampel-Koalition steht - mit einem neuen SPD-Bundeskanzler, den vor noch wenigen Wochen kaum jemand in diesem Amt gesehen hat: Olaf Scholz. Auch nicht der Journalist Stephan Lamby. Er hat Scholz im Wahlkampf eng begleitet und sieht personell viele Herausforderungen für die neue Regierung. Von Angela Ulrich

Olaf Scholz, der SPD-Mann, der eine Weile wohl nur selbst an sich glaubte, wird neuer Bundeskanzler. Kaum ein Journalist hat Scholz und die anderen, die jetzt an der Macht sind, so eng begleitet wie Stephan Lamby. Er ist Dokumentarfilmer und Autor.

"Entscheidungstage" heißt sein Buch, in dem er hinter die Kulissen der Macht blickt. Das hat er auch in seinem ARD-Film "Wege zur Macht" getan. Was erwartet Lamby vom Experiment Ampel-Koalition? Das fragt Inforadio-Redakteurin Angela Ulrich.