- Carolin Kebekus: Kann es nur eine geben?

Es scheint ein ungeschriebenes Gesetz zu sein. In Männerrunden gibt es nur die eine akzeptierte Frau, beboachtet die Kabarettistin. Beispiele dafür: Hermine bei Harry Potter oder Schlumpfine bei den Schlümpfen.

Nicht nur in der Kindheit begegneten Kebekus solche Konstellationen, auch in ihrer Laufbahn als Kabaretistin schien sich die Regel zu wiederholen: "Ich habe von diesem Prinzip ja auch profitiert. Ich war ja schnell dann auch diejenige, die in alle Sendungen eingeladen wurde. Was unbewusst passierte, war, dass keine andere Frau mehr eingeladen wurde." Doch spielten sich solche Verhaltensweisen unbewusst ab, räumt Kebekus ein.

Die Heldin, die nicht mit wem ins Bett muss



Für die Regeln könne man ja erstmal nichts. Doch Kebekus plädiert dafür, das Verhalten zu durchschauen, um zu lernen, selbst für ein diverseres Umfeld zu sorgen. Das zeigt sich bei ihr in einem geschärften Bewusstsein. Bei Drehbuchanfragen will sie nicht die Frau spielen, die zum Glücklichsein einen Mann braucht. Sie will gerne "die Hauptdarstellerin sein, die ein krasses Abenteuer erlebt und nicht mit irgenwem ins Bett gehen muss."



Kebekus räumt in ihrem Buch auch mit weiblichen Klischees auf, kritisiert den Konkurrenzdruck unter Frauen und setzt sich dafür ein, dass Frauen in allen ihren Formen und Farben gezeigt werden: "Das Buch hat zwar einen ernsten Hintergrund, aber in all dem, was mir begegnet, finde ich auch Absurdität. Das Absurde an Frauenhass kann auch wahnsinnig lustig sein. Es ist ein sehr, sehr lustiges Buch geworden."

Das Interview wurde erstmals am 7. Oktober 2021 auf Inforadio ausgestrahlt.