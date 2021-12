Nach 16 Jahren übernimmt mit Olaf Scholz wieder ein SPD-Mann das höchste Regierungsamt: Doch wofür steht Scholz? Was sind seine Stärken und Schwächen? Im Gespräch mit Stefan Kunze verrät Gesine Schwan, Politik-Professorin, was von Scholz zu erwarten ist.

Wenn Olaf Scholz "meine Freundin Gesine Schwan" sagt, ist selbige davon überzeugt, dass er das nicht distanzierend oder ironisch meint. Die Politolgin erklärt vielmehr, wie sie tatsächlich Einfluss auf den wohl künftigen Kanzler nimmt, indem sie ihm von einem autoritären Parteiführungsstil abrät. "Enge politische Freunde" sind beide indes nicht.

Einheit nicht von oben zu diktieren

Gesine Schwan ist überzeugt: "Mit einer Partei, die von oben befohlen wird, kann man nicht viel anfangen". Sie spricht sich stattdessen für Diskussionfähigkeit und Diskurskultur aus. Inzwischen formuliert Olaf Scholz den Ratschlag von Gesine Schwan selbst mit eigenen Worten: "Die Einheit muss von Herzen kommen".

Mauer um Scholz

Die Politologin und Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission bezeichnet Scholz als lernfähig. Er habe allerdings ein Umfeld um ihn herumgeschaffen, dass ihn wie eine Mauer abschirmt, erläutert sie. Schwan hofft, dass Scholz bei seinen Entscheidungen jedoch auf niemanden hört, außer auf sein Gewissen.

Einfluss der Grundwertekommission

Die Grundwertekommission der SPD hat in den letzten Jahren an Gewicht gewonnen, schildert Schwan. Sie kümmert sich früh darum, Flügelkämpfe vorherzusehen und Konflikte wie etwa in der Wirtschaftspolitik zu lösen, mit dem Ergebnis, dass inzwischen es kaum noch "neoliberale opinion leader" gebe wie einst in der Partei. So schafft die Grundwertekommission es, verhärtete Fronten zu verhindern. Olaf Scholz habe sich von einer "Die-Kasse-muss-stimmen-"Politik hin zu einer solidarischen Herangehensweise hinentwickelt. Etwa in Europa läge es ihm auch daran, die Solidarität mit den EU-Ländern zu fördern, wenn es um eine gemeinsame Schuldenaufnahme gehe, meint Schwan.

