Aus der Aktion einer Handvoll Ärzte wurde ein Global Player im Bereich humanitärer Hilfe: Vor 50 Jahren taten sich in Frankreich die "Médecins Sans Frontières", die "Ärzte ohne Grenzen" zusammen. Was sie heute tun, und wo ihre Grenzen liegen, hat rbb-Reporter Matthias Bertsch den deutschen Geschäftsführer Christian Katzer gefragt.

Auslöser für die Gründung der Organisation „Ärzte ohne Grenzen“ war die furchtbare Hungersnot im kleinen afrikanischen Biafra, einer Abspaltung von Nigeria. Hunger wurde dort zur Waffe im Bürgerkrieg. Darüber wollten die Mediziner nicht schweigen und versuchten die Weltöffentlichkeit aufzurütteln.

Aktuell steht das Engagement der "Ärzte ohne Grenzen" natürlich weltweit im Zeichen der Corona-Pandemie, betont Christian Katzer, deutscher Geschäftsführer der Organisation. "Wir mussten die Projekte so umbauen, dass wir nicht zur Quelle der Infektion werden können." Das größte Thema sei allerdings die weltweite Impfkampagne.

Afghanistan, Liberia, Somalia



Katzer selbst ist kein Arzt. Er ist Ingenieur und kümmert sich um das, was die Mediziner nicht machen können – gerade in logistischer Hinsicht. Er sei dann über einen Zufall zu "Ärzte ohne Grenzen" gestoßen. Katzer habe als Freiwilliger im Berliner Büro angefangen, dort den Fußboden verlegt und ist dann später über Projekte beispielsweise in Afghanistan, Liberia und Somalia tiefer in die medizinisch und humanitäre Hilfe eingestiegen und dann auch Verantwortung übernommen.

Über all die Jahre sei seine größte Erfahrung gewesen, dass man nur im Team wirklich etwas erreichen könne, sagt Katzer. Beeindruckend sei für ihn gewesen, dass es in vielen Regionen dieser Welt häufig nicht mal die einfachste medizinische Versorgung gegeben habe. An seine persönlichen Grenzen sei er bei seiner Arbeit oft gekommen. Denn die humanitäre Hilfe könne nie Konflikte lösen, dazu brauche es die Politik.