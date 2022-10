Aufholjagd reicht nicht - Hertha BSC verliert in Leipzig

So schnell kann es gehen, wenn man nicht gewinnt. War Hertha BSC vor diesem Wochenende noch fünf Spiele ungeschlagen, so sind die Berliner nun seit fünf Spielen sieglos, Grund ist die 2:3 Niederlage in Leipzig. Trotz der Pleite war die Stimmungslage aber überraschend positiv. Von Jakob Rüger