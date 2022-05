Hertha muss in die Relegation

Obwohl Hertha BSC bei Borussia Dortmund viel richtig gemacht hat, steht am Ende eine weitere Niederlage und das Abrutschen auf den Relegationsplatz. Trotz der vielen Investor-Millionen droht in den Spielen gegen den Dritten der 2. Liga nun der Abstieg in die Zweitklassigkeit. Von Guido Ringel