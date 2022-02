Union verliert überraschend chancenlos in Augsburg

Max Kruse ist weg und schon endet die Siegesserie von Union Berlin. Nach dem Wintertransfer des Topscorers gab es für die Eisernen nach drei Siegen in Folge die erste Niederlage in der Rückrunde. Beim 0:2 in Augsburg fehlte Union aber nicht nur vorne die Kaltschnäuzigkeit. Von Jakob Rüger