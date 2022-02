Die Basketballer von ALBA Berlin mussten gleich zu Jahresstart als gesamte Mannschaft nach einem Corona-Ausbruch in Quarantäne. Mittlerweile sind die Albatrosse zwar zurück auf dem Parkett, aber sie suchen noch ihre Form. Von Jakob Rüger

Am Mittwoch steht für Alba Berlin das nächste Euroleague-Heimspiel an. Die Albatrosse empfangen ab 20 Uhr Unics Kasan aus Rußland. Inforadio berichtet live in Ausschnitten.