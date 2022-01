Das große Spiel naht: Im DFB-Pokal-Achtelfinale empfängt Hertha BSC am Mittwochabend den 1. FC Union. Das Stadtderby in der Alles-oder-nichts-Version also. Wer bringt gerade die besseren Voraussetzungen für einen Derbysieg mit? Von Tabea Kunze und Jakob Rüger