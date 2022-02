Wenn es nach den Organisatoren geht, sollen die Olympischen Winterspiele in Peking das Bild völkerverbindenden Sporttreibens vermitteln. Doch angesichts der Corona-Pandemie, fehlender Wintersporttradition in China, Menschenrechtsverletzungen und staatlicher Überwachung fragt sich Josef Opfermann: Was soll das?