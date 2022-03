Mit Kohle, Stahl und Bürgerrechtsbewegung wird Birmingham in Alabama meist in Verbindung gebracht. Doch die Stadt mit dem rauen Charme hat viele Wandlungen hinter sich. Ein Reiseführer hat sie nun zu einem der 22. besten Ziele erklärt - weltweit. Katrin Brand hat sich dort umgeschaut.

Weitere Reiseporträts in "Unterwegs":

Urlaub mit Cowboys - Wilder Westen als Touristenmagnet im Süden Vaio Mings, Wyoming (Autorin Jule Käppel);

Porträt des Antoines in New Orleans, dem ältesten Familienrestaurant der USA (Autor: Arthur Landwehr);

Besuch des Forschungszentrums zu Thomas Edison in Florida (Autor: Torsten Teichmann).