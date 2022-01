Seit ihrer Gründung 1830 wächst und wächst die Metropole am Lake Michigan. Chicagos Hochhäuser sind in der ganzen Welt berühmt, der starke Wind setzt der Hochhaus-Architektur aber Grenzen. In der South Side wiederum entsteht die Präsidentenbibliothek zu Ehren Barack Obamas - nicht zur Freude aller Anwohner. Claudia Sarre war in Chicago.