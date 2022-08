Wer sein Geschlecht ändern lassen will, dem soll das unbürokratisch möglich sein. Das soll das neue Selbstbestimmungsgesetz regeln. Doch es regt sich Kritik an den Plänen – unter Transpersonen wie auch in der Frauenrechtsbewegung. Außerdem: Warum Geschlechtsangleichungs-Operationen so viele gesundheitliche Risiken mit sich tragen.