"Ich will die Nachrichten aus der Ukraine gar nicht hören, das erinnert mich zu sehr an früher" - das sagen manche alten Menschen, die am Ende des Zweiten Weltkriegs Kinder waren. Eigene leidvolle Erfahrungen kommen wieder ins Gedächtnis. Einige von ihnen fühlen umso mehr mit den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine mit. Von Ursula Voßhenrich