Nicht nur die politische, sondern auch die humanitäre Lage in der Ostukraine ist schwierig. Vor Ort hilft Caritas international den Menschen mit Lebensmitteln und Heizmaterial. Ukrainische Christen in Berlin wünschen sich dagegen militärische Unterstützung. Von Ursula Vosshenrich

Die Sorge um die politischen und militärischen Ereignisse in der Ukraine spiegelt sich auch bei den Ukrainern in Berlin wider, wie etwa in der kleinen ukrainisch-orthodoxen Kirchengemeinde in Hermsdorf. Sie gehört zur neuen ukrainisch-orthodoxen Kirche, die sich vor vier Jahren von Moskau abgespalten hat.

Während einige Gemeindemitglieder mehr deutsche Hilfe und militärische Ausrüstung für die Ukraine fordern, vertritt der neue Friedensbeauftragte der EKD, Bischof Friedrich Kramer, einen konsequenten Pazifismus. So wie auch die wenigen Kriegsdienstverweigerer vor Ort in der Ukraine.