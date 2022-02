Als 2014 Russlands Präsident Wladimir Putin die Halbinsel Krim annektierte, rechtfertigte er sich in einer Rede an die Nation damals mit den Worten, die Krim sei den Russen so heilig wie Juden und Muslimen der Tempelberg. Auch Kiew hat in dieser Erzählung eine religiös aufgeladene Bedeutung, die 1000 Jahre alt ist. Von Jürgen Buch