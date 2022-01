Viele Katholiken und Katholikinnen sind empört über den Umgang der verantwortlichen Kleriker mit dem Münchner Missbrauchsgutachten. Die katholische Kirche ist in Aufruhr, so auch die Sankt Annen Gemeinde in Steglitz. Was sagt der Berliner Erzbischof Heiner Koch zur Krise? Von Ursula Voßhenrich