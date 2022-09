"You'll never walk alone"

"You’ll never walk alone" - das ist offensichtlich ein Lieblingssatz des Kanzlers. Am Sonntag, bei der Vorstellung des neuen Entlastungspakets, hat Olaf Scholz die berühmte Fußballhymne mal wieder zitiert. Dabei handelt es sich bei dem Beistandsversprechen um einen Akt kultureller Aneignung, sagt unser Kolumnist Thomas Hollmann.

Mir ist nicht bekannt, dass Olaf Scholz ein Fan von Borussia Dortmund ist. Wobei "You’ll never walk alone" inzwischen ja auch in anderen Stadien gesungen wird. Aber nicht auf Schalke. Auf Schalke hasst man dieses Lied, weil die Erzfeinde aus Dortmund es singen. Und dann soll es ja auch Leute geben, die grundsätzlich nichts übrig haben für Fußball. Denen dürfte die Regierungsaufforderung, sich bei betrunkenen Kuttenträgern unterzuhaken, wenn das Geld und das Gas alle ist, wenig behagen.

Die AfD wiederum könnte monieren, dass der Bundeskanzler in der Krise kein deutsches Liedgut zitiert. Allerdings ist "So ein Tag so wunderschön wie heute" originär gar kein Fußballsong, sondern kommt aus dem Karneval.

Kulturell barsch angeeignet

Wie auch "You’ll never walk alone" kulturell barsch angeeignet ist. Man könnte auch sagen: geklaut. Wurde der Schmachtfetzen seinerzeit doch für ein Broadway-Musical komponiert, das 1945 uraufgeführt wurde. Da lag Deutschland in Schutt und Asche. Sollte es wirklich so schlimm kommen? Will uns Olaf Scholz das sagen?

Oder meint er womöglich, dass uns Jürgen Klopp schon helfen wird, wenn uns die Puste ausgeht? Ist der doch bekanntlich der Trainer des FC Liverpool, deren Fans als erste "You’ll never walk alone" in einem Stadion geschmettert haben. Allerdings erst nachdem Gerry & the Pacemakers die Broadway-Schnulze zu einem Pop-Song umgeklimpert hatten und zuvor schon Frank Sinatra damit Kohle gemacht hat, der ja wohl mit der Mafia verbandelt war.

Ob der Bundeskanzler weiß, mit welch unrühmlichen Kulturaneignern er da in einer Reihe steht? Ich meine, da hätte er auch gleich Winnetou zitieren können.