In der kommenden Woche stehen zwei bemerkenswerte Jubiläen an: Die Dating-Plattform Tinder wird 10 - und vor 50 Jahren wurden im US-Fernsehen erstmals "Die Waltons“ gezeigt. Und wer denkt, das eine habe mit dem anderen nichts zu tun, den belehrt Thomas Hollmann eines Besseren.

10 Jahre Tinder und 50 Jahre Waltons - in welchem Swinger-Klub wird das wohl gefeiert? Und kommt John-Boy auch? Vermutlich nicht, ist John-Boy inzwischen doch über 70. Da hat man es nicht mehr so eilig mit dem schnellen Sex.

Zumal es bei den Waltons nie um Sex ging. Im Gegensatz zu Tinder. Allerdings hatten John und Olivia dann doch sieben Kinder: John-Boy, Jason, Mary-Ellen, Benjamin, Erin, Jim-Bob und Elizabeth. Bei all der zur Schau gestellten durchschnittsamerikanischen Sittsam- und Anständigkeit muss es da mitunter doch geruckelt haben in der Kiste.

Tinder als Sehnsuchtsort

Während Tinder gar nicht so eine Fleischtheke ist, wie immer behauptet, sondern vor allem ein Sehnsuchtsort. Sagen die Soziologen. Letztlich suchten die User nach dem großen Glück. Tatsächlich sollen Matches mitunter in trauter Zweisamkeit enden. Und vielleicht ziehen die beiden dann ja in ein kleines, weißes Holzhaus, vor dem eine große Säge steht und in dem abends das Licht ausgeht und Jim-Bob Erin „Gute Nacht“ wünscht. Was ich jetzt nicht als Aufruf zur Geschwisterliebe missverstanden wissen will.

Zumal der damalige US-Präsident George Bush Senior gesagt hat, Amerikas Familien sollten mehr den Waltons ähneln und weniger den Simpsons. Und das finde ich schon erstaunlich, dass aus einer fiktiven Fernseh-Serie ein reales Regierungsprogramm wird.

Neuauflage als Gegenwarts-Soap?

Wahrscheinlich würden die Waltons heute Donald Trump wählen. Was Netflix nicht davon abhalten sollte, die Serie als Gegenwarts-Soap neu aufzulegen. Wäre es doch interessant zu beobachten, wie John-Boy mit den Simpsons klarkommt, seinen neuen Nachbarn, die gleich in der ersten Folge nebenan einziehen und natürlich alle bei Tinder sind. Aber wen interessiert das schon?