Neulich bin ich mit dem Auto über Rügen gen Schweden gefahren. Das Auto bestand aus nicht viel mehr als aus zwei Sitzen, ein bisschen Blech und einem gluckernden Sechszylinder, der gierig jeden kleinsten Tritt auf das Gaspedal mit Beschleunigung beantwortete. Es war nicht mein Auto, aber ich durfte fahren. In meinem ganzen Leben hatte ich noch nicht am Steuer einer solchen, ja, Rennmaschine gesessen.

Die Autobahn war frei und es war einfach zu verlockend. Wo immer es ging, wo immer die Geschwindikeitsbegrenzung es zuließ, hämmerte ich das Pedal gen Süden. 180, 220, 250. Sind Sie schon mal 250 gefahren? Mit einem Auto, das tief auf der Straße liegt? Das ist wie Kirmes, das ist wie ein Rausch. LKW erscheinen da wie im Kriechtempo, jeder Wagen der vor Ihnen mit "nur" 200 fährt, der stört und nervt. Das Gehirn gewöhnt sich so schnell an die Geschwindigkeit, dass einem die 80 an einer Baustelle wie eine Zumutung, wie eine Frechheit vorkommen. Ich juchzte vor Vergnügen, hielt das Steuer fest in der Hand und sagte gen Beifahrersitz, da noch scherzend: "Kann mir das bitte jemand verbieten, derartig über den Asphalt zu fliegen?" Was für ein Ritt.

Dann in Sassnitz auf die Schwedenfähre. Und erst da, Kaffee in der Hand, sitzend auf dem Schiff, spürte ich die Anstrengung, die hinter mir lag. Die Muskeln im Nacken hart, der Rücken etwas krumm, die Hände leicht zitternd. Eben wie nach einem Rausch. Schnell fahren schlaucht. Nach zwei Stunden rollte ich das Auto von der Fähre und fädelte mich in Ystad in den schwedischen Verkehr ein. Tempolimit dort: 110. Und gefühlt alle zwei Kilometer ein unübersehbarer Blitzkasten.

Ich stellte den Tempomat auf knapp unter 120 und musste bald nach unten korrigieren. Denn wenn auf dem Schild steht 110, dann fährt der Schwede 110. Stundenlang cruiste ich so durch Südschweden. Ohne hektische Bremsmanöver, ohne dass ich drängelte oder gedrängelt wurde, ohne Hast oder Ungeduld. Denn schneller ging nicht, weil Blitzer. Und wenn alle Anderen sich dran halten, will man ja auch nicht den Testo-PS-Macker spielen, der hier vorbeipest. Und bald hat sich das Gehirn dann auch schon wieder an die niedrige Geschwindigkeit gewöhnt und findet es ganz normal, so langsam zu fahren. Was soll ich sagen…es war herrlich. So entspannt. So ohne Druck. Ein Gefühl wie wenn der Handy Akku alle ist und man sich erst ärgert und dann merkt, wie geil das ist, ein paar Stunden gar nicht draufgucken zu können.

Meine Beifahrerin rechnete derweil aus, wie viel Zeit wir durch meine Raserei in Deutschland gespart hatten. Es waren so um die 30 Minuten, eher weniger. Wow. Wir lachten. Wir müssen nicht ganz dicht sein, dachte ich, dass wir in Deutschland immer noch kein Tempolimit haben und sagte den Satz vom Anfang der Reise noch mal. Dieses Mal deutlich ernster: "Ich möchte, dass mir das jemand verbietet, so schnell zu fahren." Niemand würde dabei wirklich was verlieren, aber alle was gewinnen.