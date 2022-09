My Busen, your choice

Sind vor dem Gesetz alle Oberkörper gleich? Das Berliner Landgericht verhandelt am Mittwoch die Klage einer Bürgerin. Die hatte sich im Sommer letzten Jahres "oben ohne" auf einem Wasserspielplatz gesonnt und war von der Polizei nach Hause geschickt worden. Unsere Kolumnistin Doris Anselm weiß gar nicht, was es da zu verhandeln gibt.

Wir haben doch seit Jahrhunderten die perfekte Faustregel dafür, ob eine Frau in der Öffentlichkeit irgendwas ausziehen darf oder nicht. Die Regel gilt im christlichen Abendland und eigentlich allen patriarchalen Gesellschaften. Sie besteht aus zwei simplen Schritten. Schritt eins ist die Frage: Wer profitiert von den entblößten Körperteilen der Frau? Schritt zwei: Je weniger diese Instanz mit der Frau selbst zu tun hat, desto erlaubter ist das öffentliche Ausziehen.

Beispiel: Eine Firma will Männern Autos verkaufen und hängt dafür an Bushaltestellen Plakate mit halbnackten Hostessen auf Kühlerhauben. Klarer Fall: Nacktheit okay, denn zwischen dem Konzernvorstand und der Studentin auf dem Auto liegen Welten.

Beispiel zwei: Draußen sind 37 Grad, Waltraud ist 73 Jahre alt. Sie steht kurz vorm Hitzschlag. Doch an der Bushaltestelle sollte Waltraud keinesfalls die Bluse ausziehen, schließlich würde davon nur sie selbst profitieren. Das findet jedenfalls der junge Mann, der neben ihr auf den Bus wartet und das Plakat mit der Studentin angafft. Er selbst hat grad gedankenlos sein Hemd ausgezogen, und Waltraud kommt irgendwie mit dem Anblick seiner hübschen Nippel klar, ohne zu pfeifen, zu grapschen oder ihre Einkaufstüte zu vergessen.

Beispiel drei: Plötzlich taucht die Plakat-Studentin leibhaftig auf. Sie hat inzwischen ein Baby, mit dem sie sich hinsetzt, um es zu stillen. Hier profitiert von der entblößten Brust also nicht die Frau selbst, aber jemand, der ihr nahesteht. Ein echter Grenzfall! Folglich sollte die Studentin ihre Brust möglichst verschämt aus dem T-Shirt friemeln und sich samt Baby in die vollgepisste Ecke des Bushäuschens drehen, dann geht es in Ordnung.

Alles klar? Zum Schluss nochmal der einfache Merksatz, der sich für uns Frauen daraus ergibt: My body – your choice.