Zum Glück hab’ ich kein Auto. Ich hätte den Zettel am Hoftor nämlich auch fast übersehen, der die geplanten Dreharbeiten in meiner Straße allzu dezent ankündigte. So schaffte es die Produktionsfirma bereits am Vorabend des Drehs, einigen meiner Nachbarn den Tag zu versauen – mithilfe mehrerer Abschleppwagen, die gegen 20 Uhr mit Mordsradau die Straße räumten.

Die wurde stattdessen im Verlauf des Abends mit riesigen Trailern vollgestellt, auf denen stand "Maske", "Kostüm" und "Crewholding" – offenbar hippes Filmsprech für "Aufenthaltsraum". Am nächsten Morgen um 7 weckte mich das Röhren eines Generators, der direkt unter meinem Fenster stand. Daneben war gerade ein Caterer dabei, einen Pizzaofen im Kantinenformat aufzubauen.

Etwas alarmiert zog ich mich an und ging dann doch noch mal nachfragen, wie groß und wie lange die Dreharbeiten wären. Nur heute, versicherte mir eine Frau in schwarzen Roadie-Klamotten, und nur in einer Wohnung. Sie deutete nach oben. Jetzt erst sah ich, dass wir unter einer feuerwehrtauglichen Hebebühne standen, von der ein Scheinwerfer durchs Fenster in eine Wohnung gegenüber leuchtete.

Ich trat den Rückzug an. Zuhause frühstückte ich, machte den Abwasch und schrieb ein paar Rechnungen. Als ich gegen 11 aus dem Fenster sah, wurde gerade der Generator abgebaut, die Hebebühne fuhr herunter, und am frühen Nachmittag war die Straße leer.

Seitdem stelle ich mir Fragen. Wieviel kann man wohl drehen in dieser kurzen Zeit? Vermutlich reicht es gerade so dafür, dass Til Schweiger zu einer Schauspielkollegin sagt "Ich verlasse dich!" Jedenfalls, wenn er sich nicht zu oft verspricht. Aber braucht man dafür eigene Pizza? Was kostet das alles? Eine Minute "Tatort" kommt auf 18.000 Euro, hab’ ich mal gelesen. Dafür hätte man dann aber auch die Autos meiner Nachbarn zum Feierabend zurückstellen können.