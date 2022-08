Wie wird ein Sport eigentlich zum Trendsport? Das hat sich unsere Kolumnistin Doris Anselm immer gefragt. Nachdem sie jahrelang die Augen verdrehte über einen gewissen Trend an der Kletterwand, stellte sie jetzt am eigenen Leib fest: Das Ganze ist eine teuflische Falle.

Als ich das Wort zum ersten Mal hörte, dachte ich, der Typ rede von Bowling. Weil ich nicht nachfragte, rätselte ich auch bei Typ Nummer zwei noch, wie jemand bloß so stolz drauf sein konnte, ein paar Bier zu kippen und dabei eine melonengroße Kugel halbwegs kontrolliert fallen zu lassen. "Nein", korrigierte Typ Nummer drei, "Nicht Bowlen! Bouldern!" Es handle sich um einen Klettersport. Ohne Seil. Dafür nicht ganz so hoch oben.

Ein paar Tage später womansplainte mir eine Frau, "Boulder" hieße ursprünglich Felsbrocken, und Frau Nummer zwei ergänzte, es endlich rauf zu schaffen auf so einen riesigen Fels, beziehungsweise seine Nachbildung in der Kletterhalle, das sei enorm befriedigend und sehr gut für den Körper.

So ging es weiter, und irgendwann hatten sie mich. Typ Nummer sechs nahm mich mit zum Bouldern. Abgesehen von meinem Vorschlag, man möge mich, oben angekommen, doch per Hebebühne wieder abholen, fand er meine erste Performance ganz gut. Die Tage danach waren für mich allerdings nicht das, was man sich landläufig unter "Befriedigung" vorstellt. Außer man ist harte Masochistin. Der Muskelkater war so schlimm und saß an so bizarren Stellen, dass ich kaum einen Löffel halten konnte. Es tat sogar weh, mich im Bett umzudrehen.

Als ich endlich gerade wieder auf Pflegestufe eins runter war, fragte Frau Nummer acht, ob ich mit zum Bouldern käme. Sie sei da mit Typ Nummer 26 verabredet. Reflexhaft sagte ich – zu. Denn wenn ich nicht wieder hinginge, wäre ja der ganze Schmerz vom ersten Mal umsonst gewesen! Schlimmer noch: wenn ich nicht bald wieder hinginge, würde sich der Schmerz beim zweiten Mal in gleicher Stärke wiederholen!

So habe ich nun also die Boulder-Verschwörung aufgedeckt, bin aber gleichzeitig Teil geworden von diesem tückischen, teuflischen Trendsport.