Was ich gerade so mache? Ich genese. Das klingt aktiv formuliert geradezu biblisch, nach Genesis, Schöpfungsgeschichte und so. "Und siehe: Am sechsten Tag schuf sie schon wieder eine Radio-Kolumne." Aus dem Homeoffice, klar, und ich hatte wohl auch Glück mit Virus-Variante und Immunantwort, toi toi toi.

Allerdings hat sich ein Symptom bei mir entwickelt, dass ich mit Sorge beobachte: Je nachdem, wer anruft, E-Mailt oder auf anderen keimfreien Wegen mit mir in Kontakt tritt, und je nachdem, was diese Person von mir will, schwankt mein Gesundheitszustand ganz erheblich.

Für den Sonnenuntergangs-Spaziergang mit einer lieben Freundin und viel Sicherheitsabstand reichte meine Energie gestern schon wieder locker. Dabei hatte ich kurz zuvor noch mit sterbender Stimme ins Telefon gekrächzt, als dieser eine Bekannte anrief, der sich zum siebenundfünfzigsten Mal über seine immer gleichen Beziehungsprobleme beklagen wollte und dachte, nun hätte ich dafür ja mal Zeit. Weit gefehlt.

Offenbar besitze ich eine Art zweites Immunsystem, dass sich sofort zuschaltete und mich hauchen ließ, es koste mich gerade doch noch ganz schön viel Kraft, derart belastende Dinge zu besprechen, und ich könne sicherlich auch keinen guten Rat geben, da ich quasi blind und dumm im Corona-typischen Gehirnnebel herumirrte. Dann legte ich auf und sprang in die Turnschuhe.

Ich habe ein etwas schlechtes Gewissen, und ich will auch nicht die Realität von beispielsweise Long Covid in Zweifel ziehen. Aber so ein bisschen Corona, dass man trotz Impfung auch dreimal kriegen kann, mit immer anderen Symptomen? Der perfekte Blanko-Scheck! Und was auch gut ist: Sollte mir demnächst eine Freundin absagen mit der Begründung, ihr Goldfisch habe Neurodermitis, dann weiß ich, dass es stimmt. Ausreden gibt’s ja nun echt praktischere.