Der Cum-Ex-Skandal zieht sich hin. Wer trägt alles Mitschuld an dem jahrzehntelang laufenden Steuerbetrug? Der heutige Bundeskanzler Olaf Scholz ist vorerst raus aus den Ermittlungen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg am Dienstag mit. Kolumnistin Doris Anselm überlegt dagegen, ob sie nicht noch einsteigen könnte in das Prinzip Cum-Ex.

Ich hab’ mir schon so viele Erklärvideos angeguckt, um die Cum-Ex-Aktienschieberei zu verstehen, dass ich neulich aus dem Schlaf hochschreckte. "Aber wie kann denn", grübelte ich um kurz nach drei Uhr früh, "Investor B die Aktien von Investor A kaufen, wenn dieser diese zum Zeitpunkt der Dividendenausschüttung gar nicht besitzt, sondern sie bei Investor C sind, der aber nur EINE Bescheinigung für die Steuererstattung …" und so weiter und fort.

Weil ich nicht wieder einschlafen konnte, ging ich auf Bild.de, und dort wurde der Cum-Ex-Betrug mit der für BILD typischen heiklen Vereinfachung so erklärt: Dit is, als ob sich zwei dit Taxi teilen, dann aber beide die volle Quittung irgendwo einreichen. Naja, dachte ich verschlafen, aber holten sich nicht die Cum-Ex-Fahrgäste auch noch Geld vom Taxifahrer? Das wäre ja in der Realität schon ein Raubüberfall.

So unfein werden Bankgeschäfte natürlich selten benannt. Aber die Vereinfachung brachte mich darauf, zu überlegen, ob die Cum-Ex-Masche nicht wirklich auch im Kleinen funktionieren könnte, überall da, wo man sich was erstatten lassen kann. Womöglich könnte ich mit einem kriminellen Lokführer zusammen reich werden, indem er Verspätungen herbeiführt und ich die Entschädigung der Deutschen Bahn abgreife. Hm, wenn man sich die aktuelle Pünktlichkeitsquote der Bahn so anguckt, machen das vielleicht schon Leute.

Vielleicht machen auch dubiose Heilpraktiker gemeinsame Sache mit ihren Patienten, die eine Fantasierechnung für ihre angeblich frisch mit Rosenquarz gekärcherte Aura bei ihrer Eso-freundlichen Krankenkasse einreichen. Aber so richtig gut funktioniert der Betrug mit Erstattungen wohl doch nur im großen Stil. Und das hat in unserem System System. Wer viel Geld ausgibt, kriegt auch viel zurück, und dazu noch viele schöne Schlupflöcher.