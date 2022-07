Das Schöne am Tour-de-France-Fernsehen ist, man kann zwischendurch einkaufen gehen und wenn man wiederkommt, treten die behelmten Männlein noch immer auf und ab. Jedes für sich und doch alle vereint in diesem wundersamen Peloton, das sich mal länglich dahinschlängelt, dann kugelt es wieder klumpig daher, ehe ein Kreisverkehr den Tropfen teilt, der dahinter wie von selbst zusammenfließt, als sei er aus Quecksilber.

Mich beruhigt das. Dieses Fließende und gleichsam Schwebende, wenn einen die Helikopter-Kamera mit in die Höhe nimmt und von oben auf all das schauen lässt, auf die Flüsse und Berge und Felder, in die der Bauer eine Grußbotschaft gemäht hat. "Vive le Tour!" Jawohl, ein großer, kitschiger Heimatfilm ist die Tour de France – und ich weine jedes Mal aufs Neue.

Häufig mache ich den Ton dabei aus. Das Transzendentale der Tour vermittelt sich besser ohne. Das ist wie damals beim nächtlichen Aquarium-Fernsehen des ORB. Da sind die Guppys und Goldfische auch stumm über den Bildschirm gepaddelt. Und "Die schönsten Bahnstrecken Deutschlands" haben sich ebenfalls von selbst erklärt - und die Leute in Trance versetzt. Ich würde es glatt mal mit dem Meditieren versuchen, dürfte man dabei die Augen auflassen - und die Tour gucken.

Schade, bald ist es damit schon wieder vorbei. Dann wird die raue Realität mit ihrer Tagesschau zurück in mein Leben drängen. Außer, ich fahre bei Youtube nochmal ein paar Bahnstrecken ab. "Bingen-Koblenz" zum Beispiel. "Leipzig-Saalfeld" ist aber auch sehr empfehlenswert.