Viel zu lange habe ich geschwiegen. Aus Scham. Weil man bei Online-Anzeigen, die einem immer wieder präsentiert werden, nie weiß, ob man nicht selber Schuld an ihnen ist. Schließlich werten hilfsbereite Algorithmen, wenn man sie nicht laufend daran hindert, alles aus, was man im Internet so anklickt, sucht und mailt.

Und ich gebe ja freimütig zu: Ich bin in einem Alter, da hat man sich auch schonmal online mit Verdauungsthemen beschäftigt. Zur Strafe werde ich nun offenbar für den Rest meines Lebens von Anzeigentexten wie diesem verfolgt: "Deutscher Doktor: Dieser einfache Tipp entleert ihren Darm vollständig." Rätselhafterweise ist das Bild auf den nur leicht variierenden Abführ-Ads immer eine Banane. Mal halbiert, mal geschält, mal 5 Bananen nebeneinander.

Ich will mir gar nicht mehr vorstellen, was genau man mit den Bananen machen soll, um den Darm zu entleeren. Natürlich kann ich auch nicht auf die Bilder klicken, um zumindest meine schlimmsten Ahnungen zu zerstreuen, denn davon würde sich der Algorithmus ermutigt fühlen und meine Belästigung noch verstärken.

Bei einer anderen Anzeige, die mich seit Jahren verfolgt, bin ich mir aber wirklich keiner Mitschuld bewusst. Ich hatte nämlich noch nie Probleme mit Nagelpilz, weder an den Händen noch den Füßen. Die Ekel-Bilder, die mir dazu online trotzdem ständig angezeigt werden, sind schlimmer als die Lungenkrebs-Abschreckungs-Fotos auf Zigarettenschachteln.

Teils könnten es sich auch um Lungen handeln, derart unkenntlich zerfressen sind die Zehennägel auf den Fotos. Daneben steht immer optimistisch etwas wie "Ärzte verblüfft: Ein einfacher Tipp…" und so weiter. Ich bin über gar nichts mehr verblüfft. Der Tipp beinhaltet am Ende garantiert nur, dass man kräftig auf eine Banane treten soll. Danke, Internet.