Stellen Sie sich mal vor, Sie hätten für jede Post, die Sie kriegen, einen anderen Briefkasten. Fürs Finanzamt einen schwarzen, für die Bank einen goldenen, für die Krankenkasse einen mit kleinen roten Apothekenzeichen drauf, und so weiter. Die Kästen stehen in Ihrer Nachbarschaft verteilt, und Sie müssen die regelmäßig abklappern, um zu gucken, ob irgendwo was Wichtiges drin ist. Darüber hinaus hat jeder Briefkasten ein anderes Schloss und einen anderen Schlüssel. Bei einigen brauchen Sie sogar erstmal einen Schlüssel, um an den Schlüssel zu kommen.

Klingt alles furchtbar unpraktisch? Jawohl. Umso bekloppter, dass es längst Realität ist. Und zwar ausgerechnet im digitalen Raum, der aus mir unerfindlichen Gründen immer den Ruf hat, ganz von selbst hypermodern und zeitgemäß zu sein. Ha, ha, von wegen. In Sachen digitaler Post ist in den letzten Jahren ein Toter-Briefkasten-Irrsinn entstanden, der mehr an verquirlte Spionagefilme in schwarz-weiß erinnert.

Flächendeckend machen Firmen und Behörden aus ihrer Informations-Bringschuld eine Holschuld für mich. Ohne zu fragen, richten sie mir digitale Postfächer auf ihren Websites ein, weil sie es ablehnen, mir ihren Kram einfach per E-Mail zu schicken. Schon klar, Datenschutz, Mail-Server im Ausland, was weiß ich, aber wenigstens eine Mail, dass ich mal in ihr digitales Postfach gucken soll, wäre doch wohl drin.

Klappt aber bei den meisten auch nicht. Oder im Gegenteil so oft und für derart ärgerlichen Werbespam, dass mein Gehirn ohne mein Zutun angefangen hat, die Mails zu übersehen. Inzwischen bin ich auf dem digitalen Rückzug. Bei meinem Handyanbieter habe ich erstritten, dass mir die Rechnung wieder auf Papier zugeht. Nicht, weil ich Papier so liebe. Aber für Papierpost habe ich genau einen einzigen, schön übersichtlichen Briefkasten.