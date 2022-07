Das Brandenburger Tor soll nachts nicht mehr angestrahlt werden. Das hat die Regierende Bürgermeisterin vorgeschlagen – und über diese Möglichkeit der Energieersparnis wurde in einer Arbeitsgruppe des Senats beraten. Im August wird es dann womöglich duster unterm Tor. Unser Kolumnist Thomas Hollmann hätte nichts dagegen.

Ich bin ja eher der pragmatische Typ. Deshalb finde ich diese neue Art der Energie-Politik durchaus nützlich. Die Heizung ein Grad runter, nur noch mit voller Waschmaschine waschen, und ab Mitternacht bleibt das Brandenburger Tor duster. Da liegt das Einspar-Potenzial auf der Hand und bei der Heizung und der Waschmaschine sogar in der eigenen. Die Strahler am Brandenburger Tor muss schon Frau Giffey ausmachen. Was sie bestimmt auch tun wird, um Schlag Mitternacht, vor der eingeladenen Hauptstadt-Presse, Chefinnen-Sache eben.

Wobei Berlin nicht komplett verdustern soll, hat die Regierende versichert und damit Widerspruch beim Alt-Grünen Christian Ströbele provoziert. Der will die Leuchtreklamen gleich mit ausschalten, weil die niemand brauche. Außer vielleicht jene Autofahrer, die die verschatteten Tankstellen dann nicht finden. Aber morgens zu tanken ist eh billiger. Auch etwas, was ich in diesen Zeitenwende-Zeiten gelernt habe.

Ja, unser Leben verändert sich. Und die Bedeutung von Wörtern. Ein „Warmduscher“ ist neuerdings nicht nur verweichlicht, sondern zudem egoistisch-asozial. Interessiert sich der Warmduscher doch nur für seine persönliche Wohlfühl-Temperatur, nicht aber für den Gefrierpunkt der Gesellschaft.

Weshalb ich schon die Idee hatte, den Einbau von Münzautomaten in privaten Haushalten vorzuschreiben. Solche, wie man sie von Hallenbad-Duschen kennt. Und sollte Frau Giffey den Verkauf der Wertmünzen nicht persönlich übernehmen können, weil sie ja auch noch andere Foto-Termine hat, könnte das ihre Staatssekretärin machen.

Es gibt so viele Einsparmöglichkeiten. Überall sehe ich welche. Ich komme mir schon vor wie ein Manager von McKinsey. Kann weg, kann weg, kann weg, kann weg. Aber zu meiner Verwunderung lässt mich keiner rein - in seine Wohnung.