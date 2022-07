Ich fürchte, meine Nachbarn sind auf den Hund gekommen. Fünf leben inzwischen in unserem Haus. Jacki, Juri, Micki, Coco und Lou. Und das ist womöglich erst der Anfang der Tierliebe. Weiß ich von mindestens zwei Müttern, die demnächst auch Frauchen werden wollen.

Nicht, dass ich etwas gegen Hunde hätte. Aber Coco und Lou bellen schon sehr häufig. Und gerne abwechselnd. Hört die eine auf, fängt der andere an. Wahrscheinlich sprechen die sich ab. Sie wohnen ja in derselben Wohnung. In der gegenüber von uns.

Als gelernter Küchen-Psychologe vermute ich, dass die vierbeinige Haushaltserweiterung eine klassische Ersatz-Handlung ist. Werden die Kinder doch auch immer größer und bald aus dem Haus sein. Und wen soll Frauchen dann umsorgen? Herrchen wüsste natürlich jemanden, nämlich sich. Aber den Gatten nach Zecken abzusuchen, ist vermutlich kein so erfüllender Zeitvertreib. Und der Vorteil einer Hunde-Liebe liegt auch darin, dass sie neu ist - und Hundi nie widerspricht.

Wobei man auch mal das Kind sehen muss. Das ist nicht leicht, seinen Platz an einen Hund abzutreten. Okay, der Hund sitzt in der Regel nicht am Tisch, dafür aber darunter, wo ihm Herrchen und Frauchen etwas zustecken. Beim Kind haben sie das nie getan. Das musste immer mühsam mit Messer und Gabel essen.

Aber wer weiß, vielleicht erlernt Bella oder Belinda, oder wie immer unsere nächste neue Mitbewohnerin heißen mag, ja auch noch den Umgang mit Besteck. An pädagogischer Hingabe der Eltern dürfte es nicht mangeln. Denn wie heißt es so treffend: Das letzte Kind hat Fell.