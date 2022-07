Am Donnerstag beginnen die Ferien – und dann startet die große Reisewelle in Berlin und Brandenburg. Kolumnist Thomas Hollmann freut sich allerdings aus einer Reihe von Gründen so gar nicht auf den Urlaub.

Haben Sie auch Angst vorm Urlaub? Dabei bin ich eigentlich kein banger Charakter. Aber wenn jetzt alle schon sechs Stunden vorher am Flughafen sind, sollte ich vielleicht besser acht Stunden eher dort sein. Was allerdings wenig bringt, wenn der Flug erst kurz vorher gecancelt wird. Da stand man dann nur noch länger umsonst rum.



Letztlich hilft es auch nichts, wenn der Flug geht. Denn dann fällt bestimmt der Rückflug aus. Weshalb man während des Urlaubs an nichts anderes denkt und sich die Erholung partout nicht einstellen will.



Klar, man muss nicht fliegen. Aber dann stirbt man im Stau den Hitzetod oder wird in der Bahn von 9-Euro-Ticket-Enthusiasten zerdrückt. Da bleibt der Erholungswert auch im einstelligen Bereich.



Zumal Corona der Beförderungsweg egal ist. Corona kriegt man überall – und jetzt wieder. Und dann schmeckt das Bier noch weniger, als es ohnehin nicht schmeckt, weil das inzwischen und inflationsbedingt 7 Euro 50 kostet. Und holen muss man sich das Bier auch noch selbst, da nicht nur Leute fehlen, die die Treppe ans Flugzeug ran schieben, sondern auch Kellner.



"Angst vorm Urlaub", das wäre eigentlich ein schöner Titel für einen Horrorfilm und die logische Fortsetzung von "Sommer vorm Balkon". Denn hat man erst einmal so richtig Schiss vorm Wegfahren, verlässt man wahrscheinlich gar nicht mehr die eigene Bude. Und der Dresen könnte die Fortsetzung praktischerweise auf demselben Balkon drehen. Vorausgesetzt, er kommt da noch drauf und die Wohnung gehört inzwischen keinem dieser besserverdienenden IT-Spezialisten, von denen es in Berlin auch immer mehr gibt.



Aber dann mache ich halt einen Volkshochschulkurs draus: "Die Angst vorm Urlaub – und warum Sie trotzdem nicht in die Tiefe springen sollten".