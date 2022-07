Auf abgepackten Lebensmitteln finden sich unzählige Siegel. Mal mehr, mal weniger gut kontrolliert sollen die Aufdrucke bei der Kundschaft Vertrauen in die Qualität der Produkte herstellen. Doch Vorsicht: Bei Kolumnistin Doris Anselm hat das genaue Anschauen der Supermarkt-Siegel direkt in die Existenzkrise geführt.

Es bringt einen im Leben nicht weiter, länger als fünf Minuten in eine Gefriertruhe zu gucken. Ich weiß das. Aber seit in meinem Supermarkt die Gefriertruhen aufrecht stehen, in Schrankform und mit Glastüren, seit also die Produkte darin mir wie bunte Kacheln auf Augenhöhe begegnen, spricht das Ganze offenbar irgendwie meinen Netflix-Reflex an. Okay, auch bei längerem Blick zum Tiefkühlspinat lief kein Trailer los, um mich von dessen Qualitäten zu überzeugen. Aber das, was wie der Abspielknopf aussah, erwies sich bei näherem Hinsehen als aufgedrucktes Siegel. Im Grünton etwas heller als das Spinatfoto dahinter verkündete es stolz die Botschaft: "Vegetarisch". Donnerwetter, dachte ich.

Vegetarischer Spinat! Es ist doch schön, dass die Welt Fortschritte macht. Als ich klein war, wurde Tiefkühlspinat noch hergestellt, indem man die sehr niedlichen und vom Aussterben bedrohten, flauschigen Spinat-Tiere mit Haut und Haar zu Hackfleisch wolfte. Natürlich habe ich mich von frühester Kindheit an geweigert, solche Tierquälerei als Konsumentin zu unterstützen. Nun also endlich: vegetarischer Spinat. Das machte mich neugierig auf die anderen Siegel. Was es da alles gab! Eine Geflügelwurst wurde stolz als "glutenfrei" besiegelt, wow, und ich dachte immer, Wurst wäre eine Art Brötchen. Wieder was gelernt. Auf den Chicken-Nuggets war als Siegel ein menschlicher Fuß, doch hoffentlich keine Herkunftsbezeichnung? Ach nein, es war ein Klima-Fußabdruck, ein angeblich klitzekleiner. Ich fühlte mich langsam auch ziemlich klein. Warum hab ich eigentlich kein Siegel? Oder diese Kolumne? Wobei … sowas wie "Deutsche Qualitäts-Kolumnistin" klingt irgendwie ungut. Tja, Vielleicht bleib ich doch lieber: "garantiert Siegel-frei".

Die Sendung ist eine Wiederholung vom 07.04.2021.