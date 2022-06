Martin Walser hat mal den wenig optimistischen, dafür immer wieder zutreffenden Satz geschrieben: "Wir verrecken an den Möglichkeiten, die keine sind". An diesen Satz musste ich jetzt wieder denken. Denn eigentlich wäre ich gerne an die Ostsee gefahren. Und als Besitzer eines 9-Euro-Tickets hätte ich die günstige Möglichkeit dazu gehabt.



Theoretisch. Praktisch wäre ich von den Mitreisemassen höchstwahrscheinlich an die Türscheibe gedrückt worden und von selbiger herabgerutscht wie eine Comicfigur. Vielleicht hätte ich dabei so tragisch-fatalistisch geguckt wie Bugs Bunny. Aber das wollte ich nicht. Deshalb bin ich zuhause geblieben und habe denen, die es nach Warnemünde geschafft haben, schlechtes Wetter gewünscht. Und das kann die Bundesregierung doch nicht wollen, dass sie im großen Stil die Missgunst subventioniert.



Wie viele neue Misanthropen mag es seit Pfingsten in Deutschland geben? Hunderttausend? Fünfhunderttausend? Die wählen kein zweites Mal die Ampel. Und da ist es egal, ob sie nicht reinkommen in den überfüllten Zug oder sie aus Angst vor einem olfaktorischen Schock lieber weiter zuhause ferngucken. Neigen Menschen, die aneinander gequetscht sind, doch zu einer regen Schweißproduktion. So oder so verreckt da eine Möglichkeit, die keine ist.



Ist eine Möglichkeit doch immer auch ein Versprechen. Und haben Menschen erst einmal eine Möglichkeit, leiten sie daraus ein Anrecht ab. Wenn die Deutsche Bahn dann aber sagt: "Eine Mitfahrt kann nicht garantiert werden", kann man gleich Lotto spielen.



Wahrscheinlich kommt das als nächstes: das 9-Euro-Jahreslos.