Vor einiger Zeit habe ich eine befreundete Autorin veralbert, und zwar mit der Behauptung, ich hätte ein Stipendium als Klärwerk-Schreiberin gekriegt. Der Wettbewerb hätte nur allgemein "Berliner Firmenschreiber" geheißen; zehn ausgewählte Schriftsteller*innen würden dann auf landeseigene und private Unternehmen verteilt. Und ich hätte nun eben das Klärwerk erwischt und bräuchte Rat, ob ich den Posten (mit Präsenzpflicht im Hochsommer) tatsächlich antreten solle (bei meiner empfindlichen Nase).

Meine Freundin schöpfte kaum Verdacht. Offenbar halten Künstler erwerbstechnisch inzwischen fast alles für möglich. Umgekehrt verblüffte aber sie mich mit der Aussage, sie hätte wohl schonmal von dem Programm gehört: "Ja, ja! Die Wasserbetriebe haben doch diese Slogans, von wegen NUR DER PO GEHÖRT AUFS KLO", sagte sie, „das hat ja auch jemand gedichtet!“ Da musste ich den Scherz vor Lachen auflösen.

Wir haben ihn dann noch zusammen weiterentwickelt. Am Ende wurde sogar Schirmherrin Franziska Giffey zur Abschlusslesung im Klärwerk erwartet. Und was soll ich sagen: Seitdem verfolgt mich die Firmenscheiber-Idee. Letztens entdeckte ich im Baumarkt in der Warte-Ecke für den Holzzuschnitt ein Gedicht. Zitat aus der zweiten Strophe: "Das sollten Sie dabei beachten / wenn Sie die Platte hier betrachten / denn wenn Sie bei uns Holz ersteh’n / wird’s zwar dem Muster ähnlich seh’n / jedoch ist es keine Kopie / das liefert die Natur uns nie." Verfasserin stand keine drunter. Aber die Sache scheint marktfähig.

Natürlich müsste auch ein kritischer Umgang mit der jeweiligen Berliner Firma drin sein: Etwa ein bürgerliches Bankentrauerspiel aus der Berliner Sparkasse oder eine Pflegetragödie aus den Vivantes-Kliniken. Angebote? Gern direkt an meinen Verlag oder die Senatsverwaltung für Kultur.